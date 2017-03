NÖ: Polizei kämpft mit mehr Kriminalität

Die schlechte Nachricht zuerst. Die Kriminalität ist in Niederösterreich im Jahr 2016 gestiegen. 76.079 Anzeigen wurden verzeichnet, das entspricht einer Steigerung von 0,4 Prozent. Die gute Nachricht: Gleichzeitig hat die Aufklärungsquote einen Höchstwert erreicht. Diese liegt nun bei 47,2 Prozent.

„Sicherheit ist eine Querschnittsmaterie und bedarf daher der konsequenten Vernetzung der relevanten staatlichen Organisationen, aber auch eines permanenten Dialoges mit der Zivilgesellschaft in unserem Bundesland. Neben der konsequenten Bekämpfung von strafbaren Handlungen wird in Zukunft der strukturierten Kommunikation mit den in diesem Land lebenden Menschen Augenmerk zu schenken sein“, sagt Landespolizeidirektor Franz Prucher.

Erfreulich sei, dass die Einbruchsdiebstähle in Wohnungen und Wohnhäusern leicht zurückgegangen seien. Ein ähnlicher Trend sei auch auch beim Diebstahl von Kraftfahrzeugen zu erkennen. Andererseits wird eine Zunahme von Gewaltdelikten beobachtet. Waren es im Jahr 2015 noch 4493 angezeigte Fälle, so waren es im vergangenen Jahr mehr als 5000 Fälle. Ein weiteres Problemfeld bleibt die Cyberkriminalität. Vor allem im Bereich des Internetbetrugs sind die Zahlen weiter im Steigen begriffen.