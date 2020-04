NÖ organisiert mobile Arztvisite für Covid-19-Patienten

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss in seinen eigenen vier Wänden bleiben und dürfte auch keinen Arzt aufsuchen. Selbst wenn medizinische Hilfe notwendig wäre. Um dieses Manko zu beheben, springt jetzt das Land NÖ mit der neuen Initiative „ Arztvisite2020“ ein. Da werden die Ärzte zu den Covid-19-Patienten gebracht.

„Das neue Projekt „ Arztvisite2020“ ist mit 8. April gestartet und wird vom Land Niederösterreich und der Österreichischen Gesundheitskasse finanziert. Der Notruf Niederösterreich dient hierbei als Drehscheibe. Gemeinsam mit den Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und Arbeitersamariterbund sowie den ausgewählten Ärzten wird die neue Visite in den Regionen durchgeführt“, umschreibt Landesrat Martin Eichtinger ( ÖVP) diese Maßnahme. Start war in den fünf Versorgungsregionen des Landes. Die mobilen Visiten werden von jeweils einem Arzt und einem Sanitäter in Autos der beiden Blaulichtorganisationen durchgeführt.

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) ist das ein wichtiger Schritt, um die „bestmögliche Versorgung“ der Corona-Patienten in Niederösterreich zu gewährleisten. „Menschen, die aufgrund von Quarantäne eine befristete Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen müssen, können dadurch noch besser versorgt werden. Ich danke allen Projektpartnern, mit denen wir gemeinsam in Rekordzeit das neue Modell „ Arztvisite2020“ auf den Weg bringen konnten“, sagt Mikl-Leitner.

Für Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ( SPÖ) ist neben der medizinischen Versorgung noch wichtig, dass so „der Schutz des Gesundheitssystems erhöht, in diesem Fall vor allem des niedergelassenen Bereichs.“ Immerhin würden bis zu 90 Prozent der Corona-Patienten wegen des milden Verlaufs die Krankheit zu Hause auskurieren.