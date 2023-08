NÖ Open in Tulln: Wer wirklich spielt, ist offen

Die Spiele werden im Freien auf Sand auf der Anlage des TC Tulln ausgetragen. Die ersten Ballwechsel finden am Sonntag in der Qualifikation statt, das entscheidende Match um den Titel im Doppel am 9. September, jenes im Einzel am 10. September.

Von US Open abhängig

Apropos: Für diesen Tag ist auch das Finale der US Open angesetzt, womit sich das Event in Tulln wieder mit dem Grand-Slam-Turnier überschneidet. Das hat Auswirkungen auf das Teilnehmerfeld. Welche Österreicher tatsächlich in Tulln spielen werden, hängt teilweise davon ab, wie es für sie in den USA läuft. Scheiden sie früh aus, gehen sich die NÖ Open zeitlich aus.