NÖ: Offensive für Gesundheitsprävention und gegen Vorsorgemuffel

Eine eigene Kommission wird nun in Niederösterreich eingesetzt, um bis zum Jahresende eine Gesundheitsförderungs- und Präventionsstrategie auszuarbeiten. Verstärktes Vorsorgebewusstsein sei eine wichtige Voraussetzung zur Stabilisierung des Gesundheitssystems, weil gerade in NÖ Vorsorgeuntersuchungen sehr schlecht genutzt werden, wurde bei der Präsentation des Strategieplans versichert.

Die demografische Entwicklung, aber auch höchst ungesunde Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen sind bekannte Problemfelder. "Unser System wird nicht an einzelnen Notfällen scheitern. Es gerät aber unter Druck, wenn chronische Erkrankungen weiter zunehmen oder immer mehr Menschen in den Kliniken intensive Betreuung brauchen“, sagte Landesrat Martin Antauer (FPÖ) als Chef des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).

Erkrankungen

Antauer nannte die Sorgenkinder im Gesundheitssystem beim Namen: Bewegungsmangel ziehe sich durch alle Altersgruppen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen zu den häufigsten Todesursachen, Diabetes Typ 2 und psychische Erkrankungen nehmen zu. "Wenn wir erst reagieren, wenn Symptome auftreten, behandeln wir nur die Folgen“, so Antauer.