Neue Chefin hat Justizanstalt Gerasdorf in wenigen Monaten umgekrempelt

Stoschka traf die richtigen Entscheidungen. Daran ließ am Freitag auch ihr Chef, Friedrich Koenig, Generaldirektor für den Strafvollzug in Österreich, keinen Zweifel. Als die neue Leiterin ihr Ernennungsdekret in der Justizanstalt Gerasdorf von Justizministerin Anna Sporrer überreicht bekam, reihte sich Koenig in die Liste der Festredner ein, die die 36-Jährige mit Lob geradezu überhäuften. Rasch sei sie zur stellvertretenden Leiterin der Abteilung Vollzug und Betreuung der Generaldirektion aufgestiegen, "mit gemischten Gefühlen" habe sie dann zunächst die Aufgabe im Bezirk Neunkirchen übernommen, erinnerte sich der Generaldirektor, der Angelika Stoschka selbst für den Job vorgeschlagen hatte. Es ging um eine Transformation der ehemaligen Jugendstrafanstalt.

Die seit Anfang der 1970er-Jahre bis vor rund einem Jahr hier inhaftierten Jugendlichen sind mittlerweile in das neue Jugendgefängnis Münnichplatz in Wien-Simmering übersiedelt. Denn das "Internat im Grünen", wie die Anstalt in Gerasdorf auch scherzhaft genannt wurde, habe abgesehen von seiner idyllischen Lage durchaus logistische Nachteile für den Jugendvollzug gehabt, wie Ministerin Sporrer erklärt. "Die Resozialisierung ist hier absoluter Schwerpunkt, viele dazu erforderliche Einrichtungen, wie zum Beispiel Therapieangebote, gibt es aber nicht in der Umgebung. Dafür ist der neue Standort in Wien wesentlich besser geeignet." Aus- und Weiterbildung Untergebracht sind in Gerasdorf nun junge Männer von 20 bis 30 Jahren mit mittleren und langen Haftstrafen - insgesamt 122 sind es derzeit. Und der Schwerpunkt liegt auf deren Resozialisierung. "Das bloße Wegsperren ist kein gutes Rezept. Nur wer das Unrecht seiner Tat einsieht und lernt, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, wird zu einem geregelten Leben zurückfinden", so Sporrer. Man wolle die Insassen daher "befähigen, ein eigenständiges Leben ohne Straftaten zu bewältigen."

© APA/Rainer Mirau Friedrich Koenig, Generaldirektor für den Strafvollzug, gratulierte Angelika Stoschka zur neuen Aufgabe.