NÖ: Nach Wahlanfechtungen muss in vier Gemeinden nochmals gewählt werden

Anfechtungen des Wahlergebnisses ließen nach der Gemeinderatswahl in zwölf niederösterreichischen Gemeinden das politische Leben für einige Wochen stillstehen. Nun hat Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) die Entscheidungen der Landes-Hauptwahlbehörde bekannt gegeben. Demnach muss in vier Gemeinden nochmals gewählt werden.

In der Sitzung der Landes-Hauptwahlbehörd e wurden die zwölf Anfechtungen der Gemeinderatswahlen behandelt. Diese betrafen insgesamt elf Gemeinden, da in der Gemeinde Klosterneuburg zwei Anfechtungen eingebracht wurden.

In Klosterneuburg wird die Wahl nur im Sprengel 28 - Altersheim Caritas wiederholt. Dort nahm ein Mitglied der Wahlkommission alleine und ohne die Anwesenheit der Wahlkommission, die zu diesem Zeitpunkt durch die Zimmer ging, um bettlägerigen und älteren Menschen die Stimmabgabe zu ermöglichen, Wahlkuverts entgegen und diese wurden in die Auszählung einbezogen.

In Gablitz und Marchegg müssen hingegen alle Wählerinnen und Wähler nochmals ihre Stimme abgeben. Die Landes-Hauptwahlbehörde sah in beiden Fällen die Gründe der Anfechtung als so schwerwiegend an, dass dieser Schritt notwendig ist. In Gablitz etwa war die Kundmachung der Wahlvorschläge fehlerhaft und in Marchegg gaben Mitglieder der Sprengelwahlbehörden vor Wahlbeginn ihre Stimmen ab.

Während in den drei erwähnten Gemeinden dieselben Parteien und Listen wie Ende Jänner zu wählen sind, könnte in Maria Lanzendorf der Stimmzettel um eine Liste ergänzt werden. Dies ist sogar wahrscheinlich, da der Grund für die Aufhebung eine fälschliche Nichtzulassung einer Liste des früheren Bürgermeisters ist.