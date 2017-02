NÖ: Mutter stirbt bei Unfall, drei Kinder verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Frättingsdorf, Bezirk Mistelbach, ist am Mittwoch eine 33-jährige Mutter gestorben. Ihre drei Kinder (3 bis 12), die ebenfalls im Auto saßen, wurden zum Teil schwer verletzt.

Die Frau aus dem Bezirk Mistelbach war gegen 14 Uhr auf der B46 unterwegs, als sie plötzlich auf die Fahrbahnmitte geriet und ihr Auto verriss. Dadurch kam sie rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen die Ziegelmauer einer Eisenbahnbrücke. Laut Zeugen soll die junge Mutter vorher mit etwa 70 km/h unterwegs gewesen sein.

Foto: /FF Mistelbach Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Nachkommende Autofahrer hielten sofort an und leisteten Erste Hilfe. Während die beiden jüngeren Kinder rasch aus dem Wrack befreit werden konnten, wurden die 33-Jährige und ihre 12-jährige Tochter am Beifahrersitz eingeklemmt. Ein Ersthelfer soll sich laut Feuerwehr um das Kind gekümmert haben. Mitglieder der Feuerwehren Mistelbach, Staatz-Kautendorf, Frättingsdorf und Hörersdorf retteten die Verunfallten schließlich aus dem stark zerstörten Fahrzeug. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte und des Notarztes kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die 12-jährige Tochter wurde schwer verletzt und mit den Rettungshubschrauber Christopherus 9 ins SMZ Ost geflogen. Die Siebenjährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Nachdem sie mit dem Notarzt ins Spital Mistelbach gebracht worden war, musste sie mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien überstellt werden. Der dreijährige Sohn, der ebenfalls im Auto saß, wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Mistelbach gebracht.

Foto: /FF Mistelbach Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Straße salznass.Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Beschlagnahme der Verstorbenen und des Fahrzeuges angeordnet.