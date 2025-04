NÖ: Militärmusik rückte für den Osterhasen und arme Kinder aus

Das Platzkonzert der Militärmusik Niederösterreich am Gründonnerstag am Rathausplatz St. Pölten gehört eigentlich bereits zur Tradition. " Aktion Osterhase “ hatte der Kommandant des mächtigen Klangkörpers Oberst Adolf Obendrauf als Tagesbefehl ausgegeben.

In gut 30 Betrieben in den Bezirken St. Pölten und Lilienfeld seien Betriebsräte unterwegs, um jährlich eine beträchtliche Summe aufzustellen, erzählt Vereinsobmann Siegfried Schuster. Krönender Abschluss und musikalischer Genuss sei dann der vorösterliche Auftritt der Militärmusik, wo ebenfalls noch Spenden von begeisterten Passanten dazukommen, so Schuster. So wurden heuer 21.728 Euro gesammelt.