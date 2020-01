NÖ: Mehr Spezialisten im Kampf gegen Waldbrände

41 Prozent mehr Waldbrände

Aber auch die extreme Hitze und Dürre hinterließen in der Einsatzstatistik einen deutlichen Eindruck. 123 Waldbrände in den Sommermonaten bedeuteten eine Zunahme von 41 Prozent. Das Ende der Fahnenstange sei aber damit noch lange nicht erreicht, betonte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Deshalb will er auch die Kameraden vorbereitet wissen. Fahrafellner kündigte deshalb die Anschaffung von zehn Waldbrandbekämpfungsfahrzeugen an, um für diese Entwicklung gerüstet zu sein.

Werden Heeres-Pinzgauer angekauft?

Möglicherweise könnten in Zukunft auch Pinzgauer des Bundesheeres zum Einsatz kommen. Die Fahrzeuge haben sich auch in besonders schwierigem Terrain sehr bewährt und könnten sich deshalb für die Anforderungen der Feuerwehr bei Waldbränden eignen. Ob die Freiwilligen aber tatsächlich Pinzgauer erwerben werden, steht noch nicht fest.