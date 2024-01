NÖ: Mandatarin saß unrechtmäßig im Gemeinderat

Ungültige Gemeinderatsbeschlüsse in der etwa 1.000 Einwohner zählenden Marktgemeinde gebe es nicht. Die Mehrheiten seien immer so gewesen, dass die Stimme der „falschen“ Mandatarin irrelevant gewesen sei. Neu abgestimmt werden müsse allerdings über ÖVP-Vizebürgermeister Wilfried Wiesinger.

"Übertragungsfehler"

„Aufgrund eines Übertragungsfehlers vom Entwurf der Kandidatenliste auf den tatsächlichen Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl 2020“ sei die Frau versehentlich nicht in die Reihungsliste (und auch drei weitere Kandidaten) der ÖVP-Kandidaten aufgenommen worden, erläuterte Stipanitz. „Natürlich wird alles richtiggestellt“, bekräftigte er in einer der APA vorliegenden Stellungnahme. Der Rücktritt der „falschen“ Mandatarin erfolge „mit sofortiger Wirkung“ samt Rückerstattung der bisher erhaltenen Entschädigung für die politische Tätigkeit in der Marktgemeinde.