NÖ: Kleinbus landet im Vorgarten einer Familie

Am Dienstagnachmittag kam ein Hausbesitzer in Geras (Bezirk Horn) mit dem Schrecken davon. Denn gegen 16.45 Uhr kam ein Fahrzeuglenker mit seinem Kleinbus von der Straße ab, durchbrach eine Gartenmauer samt Zaun und stieß gegen einen Baum in einem Garten.

Der Hausbesitzer, der gerade das Haus verlassen wollte, konnte sich mit einem Sprung vor dem Kleinbus retten und Schlimmeres verhindern.