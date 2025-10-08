Trauer in NÖ: Vizebürgermeister (52) gestorben

40 Jahre lang war Ertl aktiver Musiker. Er war Obmann und Ehrenobmann. "Er war leidenschaftlicher Schlagzeuger und mit ganzem Herzen Teil unseres Musikvereins", trauern seine Musikkollegen vom Musikverein Jedenspeigen-Sierndorf in einem Facebook-Beitrag um ihren Freund. 13 Jahre lang habe Ertl den Verein als Obmann mit "unglaublichem Einsatz" geleitet. Er sei Motor zahlreicher Projekte, Feste und musikalischer Entwicklungen gewesen und habe große Spuren im Verein hinterlassen.

Integrität und Weitblick prägten die Arbeit

26 Jahre war der Verstorbene für den Maschinenring tätig, von 2019 bis zuletzt war er Landesgeschäftsführer im Maschinenring Niederösterreich-Wien. Das Unternehmen beschreibt ihn als fair und engagiert und als Menschen, "der mit seiner Integrität, seinem Weitblick und der nötigen Ruhe das Unternehmen über Jahre geprägt hat".

Wie in der Gemeinde und im Musikverein sind in seiner Ära entscheidende Weichen gestellt, Innovationen vorangetrieben und nachhaltige Partnerschaften aufgebaut worden.

"Sein umfassendes Fachwissen und seine Fähigkeit, mit Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren und sie zu begeistern, mit anzupacken und stets Lösungen zu finden, machten ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner und Kollegen", verabschiedet sich der Maschinenring in einem Posting von seinem Landesgeschäftsführer.