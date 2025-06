Die letzten ihrer Art: Auf einen Kaffee im alten Bahnhofsresti

In all den Bahnhöfen ohne Bahnhofsresti oder Verkaufsstelle müssen die Fahrgäste ihr Mobiltelefon befragen, weil ihnen dort die Fahrscheinautomaten keine Auskunft geben können.

Schön zu beobachten in Marchegg: Im Laufe der Zeit taut die Wirtin Gabi immer mehr auf. Dann ruft sie auch ihren Bruder Martin aus der Küche, und die Geschwister erzählen, dass sie täglich in der Früh aus ihrem Heimatort an der Grenze zwischen der Slowakei und Tschechien fast 100 Kilometer anreisen, um auf der österreichischen Seite die Gäste und Fahrgäste so gut wie möglich zu betreuen.

In wenigen Tagen haben die beiden Wirtsleute etwas zu feiern: „Dann gibt es uns seit zehn Jahren hier.“