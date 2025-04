Partisanen, Russen, Amerikaner: Ein Überlebender über seine Ängste

Plötzlich sieht er vor dem Bauernhof, in dem sie notdürftig übernachtet hatten, damals in Ungarn, einen russischen Panzer anhalten. Er ist erst 16, und er hat sich nicht freiwillig für die Uniform der Deutschen Wehrmacht gemeldet. Aber das ist in diesem Moment kein Kriterium. Er läuft los, raus aus dem Hof, vorbei am Panzer. Er sieht noch im Augenwinkel, wie sich das Rohr des Panzers zu ihm dreht, dann erreicht er eine vorerst rettende Böschung.

Oswald Miksch, Jahrgang 1928, sitzt in seiner Wohnung im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Seine Frau Linde, sechs Jahre jünger als er, sagt, dass ihr Ossi lange nichts vom Krieg erzählen wollte. Umso präziser gelingt ihm das heute.