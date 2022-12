NÖ: Heuer gab es weniger Verkehrsunfälle an den Feiertagen

In Niederösterreich hat sich die Zahl der Rettungseinsätze nach Verkehrsunfällen zu Weihnachten im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Verzeichnet wurden am Heiligen Abend sowie am Christ- und Stefanitag laut einer Aussendung von Notruf NÖ in Summe 20 Anforderungen, 2021 waren es 41 gewesen. Von 221 Mitarbeitern wurden an den drei Tagen mehr als 17.000 Telefonate geführt.

Verletzt wurden bei den Verkehrsunfällen an den Weihnachtstagen 20 Personen, sechs davon schwer. 2021 hatten 46 Menschen Blessuren erlitten.

Generell resultierten aus rund 3.000 Notrufen mehr als 3.400 Rettungseinsätze im Bundesland. 2.000 Mal wurde die Hotline 1450 gewählt, 1.500 telefonische Gesundheitsberatungen waren das Ergebnis. Ebenso registriert wurden knapp 1.500 Anrufe für den NÖ Ärztedienst 141 und 1.300 Krankentransportanrufe. Akute medizinische Erkrankungen sowie Symptome wie Atembeschwerden, Brustschmerzen, Krampfanfälle und Bewusstlosigkeit bildeten die häufigsten Einsatzgründe.