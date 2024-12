NÖ: Feuerwehr rettete Frau im Rollstuhl aus verrauchtem Haus

Ein Terrassenbrand hat am Samstagnachmittag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ein daneben liegendes Haus so stark verraucht, dass eine Frau im Rollstuhl daraus gerettet werden musste. Die von der Feuerwehr gerettete Frau musste zunächst ins Spital, konnte dann aber wieder in häusliche Pflege entlassen werden.