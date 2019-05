NÖ: Erneut Bankomat gesprengt und Fluchtauto in Brand gesetzt

In Niederösterreich kam es in der Nacht auf den 26. Mai gegen 2Uhr Früh schon wieder zu einer Bankomatsprengung, diesmal in einem Supermarkt in Kottingbrunn im Bezirk Baden. Dabei brach im Foyer des Supermarktes ein Brand aus. Die alarmierte Feuerwehr Kottingbrunn rückte wenig später zum Brand aus, musste jedoch aus Sicherheitsgründen vor dem Supermarkt warten.

Es bestand zu diesem Zeitpunkt die Gefahr, dass der Sprengstoff mit dem zuvor der Bankomat gesprengt wurde nicht vollständig explodiert war. Erst als Ermittler des Sprengstoffdienstes der Polizei den Tatort frei gaben, konnte der Kleinbrand mittels Handfeuerlöscher gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.