NÖ: Das Vermächtnis des Siegfried Ludwig

Abgesehen von dieser historischen Entscheidung war die Amtszeit von Siegfried Ludwig, der in Perchtoldsdorf lebte, turbulent gewesen. Für großes Aufsehen sorgte in den 80er-Jahren der Skandal um die Wohnbaugenossenschaft WBO. Auf der anderen Seite wurde der Startschuss für das Projekt Donau-Universität in Krems gesetzt und der Marchfeldkanal gebaut.