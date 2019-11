NÖ: Betrüger gaben sich an Haustüre als Feuerwehrleute aus

Zu einem Betrugsfall soll es laut Feuerwehr der Stadt Stockerau (Bezirk Korneuburg) am Dienstag gekommen sein. Wie Betroffene erzählen, sollen zwei Personen an der Haustüre eines Einfamilienhauses in Stockerau geklingelt und sich als Feuerwehrleute ausgegeben haben. Die zwei Verdächtigen gaben an, im Auftrag der Feuerwehr Brandmelder kontrollieren zu wollen.

"Der Feuerwehrkommandant hat mit den betroffenen Personen persönlich gesprochen, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist", erklärt Harald Schmida, Sprecher der FF Stockerau.

Keine Kontrollen

“Die Feuerwehr Stockerau kontrolliert weder Brand- noch Rauchmelder. Wir haben auch kein Unternehmen beauftragt, dies im Namen der Feuerwehr zu tun“, erklären die Einsatzkräfte auf ihrer Facebook-Seite.