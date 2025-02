NÖ: Neue Beobachtungsstelle für radikalen Islam und viele offene Fragen

Nahezu wöchentlich zeigen Gerichtsprozesse, dass sich junge Islamisten in Parallelgesellschaften radikalisieren. Ein Maßnahmenpaket, dass die schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich schüren will, wurde vor zwei Wochen präsentiert, um diese Entwicklungen zu unterbinden. Dabei nimmt eine Beobachtungsstelle, die mithelfen soll, dem politischen Islam "den Nährboden zu entziehen“, eine zentrale Rolle ein. Wie sie angelegt wird, weiß offiziell noch niemand.

Von Strafen für integrationsunwillige Eltern, gesetzlichen Verankerungen von Traditionen und Bräuchen oder klaren Schranken für Islamisten im Dienstrecht des Landes reichen die Maßnahmen, die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihrem Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) angekündigt wurden.