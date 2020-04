NÖ: Bande verübte 42 Einbrüche

Eine neunköpfige Bande aus Serbien hat in Niederösterreich, der Steiermark und im Burgenland 42 Wohnungseinbrüche begangen. Die Männer ließen nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich bei drei Serien von Oktober 2019 bis Jänner 2020 vorwiegend Schmuck und Bargeld im Wert von rund 250.000 Euro mitgehen.

Scheinadressen

Die Täter hatten als vierköpfige Gruppen in unterschiedlicher Zusammensetzung agiert und auf Scheinadressen gemeldete Fahrzeuge verwendet. Am 5. Februar nahmen nö. Kriminalisten, die u.a. mit Verbindungsbeamten in Serbien ermittelt hatten, gemeinsam mit Kollegen aus Wien ein Quartett nach einem Einbruch in Ruppersthal (Bezirk Tulln) fest.