NÖ: Auto mit plattem Reifen auf dritter Autobahnfahrspur geparkt

Gänsehautmomente, wie sie Bergretter erleben, wenn sie Menschen in Badeschlapfen aus Bergnot retten, erleben auch Feuerwehrleute bei Rettungseinsätzen im Verkehrsgeschehen zur Genüge.

So passiert am Sonntagvormittag auf der Westautobahn in Niederösterreich, wo sich ein Autolenker nach einem Reifenschaden anschickte, auf der Überholspur die Reifenreparatur durchzuführen.

