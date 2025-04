Ausstellung im Mamuz: Wie die Venus zur Ikone wurde

Und dennoch findet sich ihr Abbild auf einem Entwurf von Egon Schiele, der damit sein Atelier in der Wiener Wattmanngasse dekorieren wollte. 1918 stellte er sie auf Papier dar, vor einem gelben Hintergrund. Rund 29.400 Jahre liegen zwischen den beiden Ereignissen – und dennoch ist es nur eines von vielen Beispielen in der modernen Kunst, in denen die Venus als Inspiration herangezogen wurde.