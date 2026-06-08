Die besten Jagdhornbläser im Land kommen aus Aspersdorf

"Meine Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläser haben eine Top-Leistung abgeliefert. Es ist nicht selbstverständlich, hier Landessieger in der höchsten Schwierigkeitsstufe zu werden. Ich hätte mir das auch nicht erträumt, einmal mit meiner Gruppe diesen Bewerb zu gewinnen", sagt Thomas Parzer. Er ist Hornmeister und Leiter der Aspersdorfer Jagdhornbläser (Bezirk Hollabrunn), die die besten im ganzen Bundesland sind.

Das zeigte der 55. Wettbewerb der NÖ Jagdhornbläser in Röhrenbach, das zur Gemeinde Sieghartskirchen im Bezirk Tulln gehört. Dort wurden die Aspersdorfer Jagdhornbläser zum Landessieger 2026 gekürt. Die Gewinner erhielten tolle Preise sowie Ehrenabzeichen des NÖ Jagdverbandes. Mit 786,5 Punkten zum Landessieger Die Aspersdorfer Musiker setzten sich gegen 19 andere Bläsergruppen aus Wien und Niederösterreich durch, 227 Bläser traten insgesamt an. Eine fachkundige Jury beurteilte die Fertigkeiten der Teilnehmer und legte dabei besonderes Augenmerk auf Tempo, Dynamik, Rhythmus, Artikulation, Stimmung, Zusammenspiel, musikalische Gestaltung und den Gesamteindruck der Gruppe. Mit 15 weiteren Gruppen traten die Aspersdorfer in der Gruppe der B-Hörner an und holten dort 786,5 Punkte; für den zweiten Platz, die Breitenfurter Jagdhornbläser, gab es 784 Punkte, die drittplatzierte Jagdhornbläsergruppe St. Aegyd am Neuwalde wurde mit 776 Punkten bewertet.

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