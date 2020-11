NÖ: Abschied von Volkspfarrer über das Internet

Euratsfeld/Steinakirchen. Die Pfarrkirche in Euratsfeld wäre am Freitag sicher bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Requiem für den in der Vorwoche 72-jährig verstorbenen ehemaligen Pfarrer und Dechant Johann Berger muss aber wegen der Covid-Beschränkungen im kleineren Kreis von nur 50 Trauernden stattfinden. Doch über einen Live-Stream im Internet werden mit Sicherheit um ein Vielfaches mehr Gläubige und Freunde von dem Mostviertler Volkspfarrers Abschied nehmen.

Als gebürtiger Neustadtler zog Berger über seine Schulzeit im Stift Seitenstetten, die Studienzeit in St. Pölten und die ersten Kaplanjahre in Steinakirchen seine Spuren durch das Mostviertel. Den Rufnamen „Johnny“ behielt der leutselige und ideenreiche Geistliche dabei immer bei. Die Anliegen der Jugend und des Sports lagen ihm am Herzen. 1987 zum Pfarrer von Euratsfeld berufen, wirkte er dort über 30 Jahre. Der Besuch des Fußballplatzes am Sonntagnachmittag war so fix, wie das Zelebrieren der Messen am Sonntagvormittag.

Die Begräbnisfeier am Freitag (20.November) beginnt um 13.30 Uhr, das Requiem um 14 Uhr. Der Livestream ist laut Information der Pfarre über den Link https://youtu.be/9cKN8LkZlDA erreichbar.