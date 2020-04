NÖ: 40.000 Portionen fertig gegarte Erdäpfel an Kliniken gespendet

Tolle Aktion eines Landwirten aus dem Bezirk St. Pölten. Er spendete 8 Tonnen Erdäpfel an die Kliniken in Niederösterreich.

Stillstand in der Gastronomie

"Normalerweise beliefere ich mit meinen Erdäpfeln aus Statzendorf die Gastronomie und den Einzelhandel in ganz Österreich. Aufgrund der Coronakrise herrscht in der Gastronomie Stillstand – und mir fehlen die Abnehmer von 40.000 Portionen fertig gegarter Erdäpfel. Das Problem dabei ist, dass sie so nur wenige Wochen haltbar sind", berichtet Landwirt und VP-Gemeinderat Stephan Prischink, der auf seinem Familienbetrieb auch Zwiebel produziert.