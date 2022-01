NÖ: 32-Jährige mit 2,46 Promille überschlug sich mit Mopedauto

Eine betrunkene 32-Jährige hat sich Freitagabend in ihrem Heimatbezirk Tulln mit ihrem Mopedauto überschlagen. Die Lenkerin blieb unverletzt, ein Alkotest ergab 2,46 Promille, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Frau war in Kritzendorf, einem Teil von Klosterneuburg, auf eine Leitschiene aufgefahren.