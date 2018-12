NMS: "Nicht besonders Privilegierten eine Chance geben"

Teach for Austria ist seit sieben Jahren in Österreich aktiv. Herzstück davon ist das Fellowprogramm, bei dem besonders engagierte Hochschulabsolventen zwei Jahre lang an herausfordernden Schulen lehren. „Es gibt regelmäßig Kennenlern-Wochen, in denen Unternehmer in die Schulen kommen und gemeinsam mit den Fellows unterrichten. Es stärkt das Selbstbewusstsein und erhöht die Wertschätzung der Kinder, dass ein Unternehmer kommt“, erzählt Sprecherin Theresa Vonach.

Andererseits würden auch die Unternehmer sehen, wie es an sogenannten Brennpunktschulen tatsächlich zugehe. „Wenn Unternehmer dann in den Schulen waren, passiert es öfter, dass sie im Gegenzug die Schüler zu sich einladen und sagen, schaut euch mal an, wie es bei uns zugeht“, fährt sie fort. Viele Unternehmer würden gleichzeitig auch gute Lehrlinge suchen – und viele der NMS-Abgänger würden schließlich danach eine Lehre anfangen.

Teach for Austria gibt es aktuell in Wien, St. Pölten, Wiener Neustadt, Amstetten, Linz, Wels, Steyr. Graz soll als nächstes folgen.