Nina Hlava: Die einzige Pantomimin Österreichs

„Das besondere am nonverbalen Schauspiel ist das Internationale. Pantomime ist eine internationale Kunst , die wie die Musik überall verstanden wird“, erklärt die 44-Jährige. In Österreich sei sie aber nicht verbreitet, Sprechtheater und Kabarettkunst würden bevorzugt. „Es gibt die Theorie, dass im deutschen Sprachraum Bewegungskunst – auch Tanz und Ballett – nicht so bedeutsam sind wie das Wort. Mit Stolz besinnt man sich auf Schiller und Goethe“, so Hlava.

Ungeschminkt Nina Hlava hat deshalb in Prag an der HAMU, der Hochschule für musische Künste, den Lehrgang für nonverbales und komödiantisches Theater gemacht, den sie nach fünf Jahren mit einem Künstlerdiplom beendete. „Im Handwerk wäre es der Meisterbrief“, erklärt sie. Im Anschluss machte sie dort den Doktor in ihrer Disziplin, es ist die einzige Hochschule, wo das möglich ist. Weltweit gibt es laut Hlava nur etwa zehn Personen mit Doktortitel in der Disziplin. 2017 kam die Pantomimin (und Stepptänzerin) aus den USA zurück. Dort bildete sie sich an mehreren Universitäten und Colleges vor allem im Stepptanz weiter, spielte Shows und hatte eine Assistenzprofessur inne. Zurück in Österreich verfolgt sie nun ein Ziel: Das nonverbale Theater hierzulande salonfähig zu machen.

© Johannes Flicker Nina Hlava aus Heidenreichstein (NÖ) ist Österreichs einzige professionelle Pantomime-Künstlerin.

Untergrundkunst In anderen Ländern ist es das längst – hat Tradition. Etwa in Staaten des ehemaligen Ostblocks. „Pantomime war eine Untergrundkunst. Im komödiantischen, nonverbalen Theater konnte man Kritik üben. Widerstand wurde über den Körper rübergebracht. Es galt: Was ich nicht ausspreche, kann nicht belegt, kann nicht geahndet werden.“ Frankreich hat ebenfalls eine reiche Tradition. Bekannt ist hier vor allem Marcel Marceau, der mit weiß geschminktem Gesicht und schwarzen Augenbrauen als Clown „Bip“ weltberühmt wurde. Die slawische Schule, in der Nina Hlava verortet ist, spielt ohne weiße Maske. „Wir machen Bilder mit dem Körper und versuchen, das Gesicht neutral zu halten. In Frankreich ging es hingegen sehr ums Gesicht. Vielleicht ist es auch das – die übertriebene Mimik, die man bei uns als störend und irritierend empfindet und warum viele glauben, Pantomime zu hassen.“ Dabei gibt es viele berühmte Pantomime, die geliebt werden: etwa Charlie Chaplin – beinahe jeder kennt ihn im zerlumpten Outfit mit Stock und Melone, oder Mr. Bean, der sein Lenkrad mitnimmt, damit niemand seinen Mini Cooper stiehlt. In Österreich brachte es Samy Molcho zu internationalem Ruhm.

Berühmte Pantomime Film und Fernsehen

Marcel Marceau (F): Der Franzose war „Bip“, der traurige Clown, mit geschminktem Gesicht und gestreiftem Shirt

und Hut. Charlie Chaplin (GB): Kein klassischer Pantomime im Theatersinne, er nutzte aber pantomimische Techniken in seinen Filmen der Stummfilmära. Buster Keaton (USA): Er war in den 1920er-Jahren besonders für seine akrobatischen Stunts berühmt und galt als besonders innovativer Künstler.