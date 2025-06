Konzertreihe: Die grenzenlos klassische Haydnregion

Volles Programm

Heute, 20. Juni, steht Haydns Meisterwerk „Die Jahreszeiten“ in der Pfarrkirche Bruck/Leitha auf dem Programm. Neben Stefan Zenkl singen Miriam Kutrowatz und Robert Bartneck. Am 29. Juni lädt Dorli Muhr um 10.30 Uhr zu Rohrauer Gesprächen in Haydns Geburtshaus. Zu Gast ist Charly Kleissner. Der gebürtige Österreicher kam mit 30 Jahren ins Silicon Valley und zählte zur Spitzen-Truppe der Ingenieure von Steve Jobs. Kleissner zog sich 2002 aus dem Geschäft zurück und beschäftigt sich seither mit „Impact Investing“.

Weiter geht es am 23. August mit „Der ,empfindsame‘ Haydn“ und „Die Leiden des jungen Werther“ im Schloss Wolfsthal. Schloss Petronell-Carnuntum ist am 13. September der Rahmen für eine Konzertgala. „Saitenvielfalt“ mit dem Minetti-Quartett wird am 4. Oktober auf Schloss Ebergassing geboten, „Klassisch-animalisch – aus der Welt der Tiere“ geht es am 18. Oktober in der Kulturfabrik Hainburg zu. Im Geburtshaus in Rohrau findet am 19. Oktober die „Haydn-Serenade“ im Rahmen der Serenadenkonzerte des Landes NÖ statt.

„Haydn and the Movies“ gibt es am 9. November in der Papierfabrik in Klein-Neusiedl. Designerin Susanne Bisovsky ist am 16. November zu Gast bei Dorli Muhr. Der Advent im Haydnhaus (30. November), das Konzert „Märchenbilder“ (7. Dezember und „Die Bergfeen – Expedition: Tannenbaum“ beschließen dann die heurige Saison.

www.haydnregion-noe.at