26-Jähriger lieferte sich im Waldviertel wilde Verfolgungsjagd

Auffälliges Fahrzeug

Einem Polizisten fiel das Fahrzeug aufgrund zahlreicher Beschädigungen mitten in der Stadt von Geras, Bezirk Horn, auf. Als er den Fahrer kontrollieren wollte, gab der Mann Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L 40 in Richtung Oberhöflein. Die Polizisten nahmen mit ihrem Streifenwagen sofort die Verfolgung auf. Allerdings war der Fahrer mit bis zu 160 Stundenkilometern auf der Freilandstraße unterwegs. Auch durch das Ortsgebiet von Oberhöflein raste er mit weit überhöhtem Tempo. Mehrere Versuche, das Fahrzeug zu überholen und anzuhalten, misslangen, weil der Nigerianer immer wieder über die Fahrbahnmitte fuhr und so ein Vorbeifahren des Streifenwagens verhinderte. „Dabei kam es zu einigen äußerst gefährlichen Situationen“, berichtet ein Beamter.