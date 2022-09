Niederösterreich: Frau vergaß Geldbörse auf Autodach und fuhr weg, Dieb griff zu

Die Polizei in Niederösterreich bitte die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht wird ein Mann, der am 18. August im Bezirk Amstetten eine Geldbörse gestohlen haben soll.

Eine 37-Jährige hatte ihre Geldbörse auf dem Dach ihres Autos liegen gelassen und fuhr weg. Der Unbekannte soll dieses Missgeschick ausgenutzt haben und griff zu. Noch am selben Tag bezahlte er mit der Bankomatkarte der Frau Zigaretten beim Automaten in Böhlerwerk und Kematen an der Ybbs. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 400 Euro.