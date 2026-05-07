VCÖ-Check: 543 mangelhafte Haltestellen in Niederösterreich

"Haltestellen im Fahrgast-Check" ist eine Initiative des VCÖ, die in Niederösterreich großen Anklang fand. Fahrgäste haben insgesamt 543 Haltestellen mit Mängeln gemeldet. Der am häufigsten genannte Mangel war mit 55 Prozent fehlender Witterungsschutz.

Der "VCÖ - Mobilität mit Zukunft" ist eine auf Mobilität und Transport spezialisierte, gemeinwohlorientierte Organisation. Ziel des VCÖ ist ein ökologisch verträgliches, ökonomisch effizientes und sozial gerechtes Verkehrssystem. Haltestellen und ihre Umgebung Die Fahrgäste sehen aber nicht nur bei den Haltestellen Verbesserungsbedarf, wie der VCÖ in einer Aussendung schildert. Auch die Verkehrssicherheit im Umfeld der Haltestellen könne verbessert werden. Jede dritte Meldung betrifft eine unsichere Straßenquerung zur Haltestelle. Die Mobilitätsorganisation VCÖ fordert eine Sanierungsoffensive bei mangelhaften Bushaltestellen.

"Die zahlreichen Meldungen zeigen, wie wichtig sichere und gute Haltestellen für die Fahrgäste sind. Die Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern. Umso wichtiger ist auch eine hohe Qualität der Haltestellen", stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk in der Aussendung fest. Der VCÖ hat die Initiative "Haltestellen im Fahrgast-Check" gestartet, um gemeinsam mit Fahrgästen notwendige Verbesserungen bei Haltestellen in Österreich aufzuzeigen. Verbesserungsbedarf bei über 500 Haltestellen Insgesamt sehen Fahrgäste bei 543 Haltestellen in Niederösterreich Verbesserungsbedarf. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich. Fehlender Witterungsschutz wurde am häufigsten genannt. Es folgt mit 40 Prozent eine fehlende Beschattung, was angesichts der zunehmenden Anzahl an Hitzetagen im Sommer ein wachsendes Problem ist.

VCÖ-Haltestellen-Check In allen Bezirken wurden Haltestellen von Fahrgästen gemeldet: Bezirk Baden: 77

Bezirk St. Pölten Land: 57

Bezirk Mödling: 52

Bezirk Wiener Neustadt: 31

Bezirk Tulln: 31

Bezirk Amstetten: 27

Bezirk Neunkirchen: 24

Bezirk Bruck an der Leitha: 23

Bezirk Korneuburg: 23

Bezirk Mistelbach: 20

Bezirk Scheibbs: 20

Bezirk Gänserndorf: 17

Bezirk Krems Land: 17

Bezirk Melk: 16

Bezirk Lilienfeld: 13

Bezirk Gmünd: 11

Bezirk Hollabrunn: 11

Bezirk Horn: 9

Bezirk Zwettl: 8

Bezirk Waidhofen/Thaya: 7 Statutarstädte: St. Pölten: 19

Krems: 12

Wiener Neustadt: 12

Waidhofen/Ybbs: 6

Jeweils 36 Prozent der Meldungen der Fahrgäste betreffen fehlende Sitzgelegenheit und fehlende Radabstellmöglichkeiten im Umfeld der Haltestelle. "Das Fahrrad ist ein idealer Zubringer zum Bus, insbesondere in den Regionen. Deshalb ist es wichtig, dass es auch Rad-Abstellplätze gibt, damit das Fahrrad sicher abgesperrt werden kann", betont Schenk. Schritt für Schritt umsetzen Bei 24 Prozent der Meldungen wurde von Fahrgästen eine fehlende Beleuchtung bei der Haltestelle genannt, bei 20 Prozent eine mangelnde Fahrgastinformation und bei 13 Prozent die fehlende Barrierefreiheit. "Dank der Meldungen der Fahrgäste können nun die Zuständigen mögliche Verbesserungen prüfen und Schritt für Schritt umsetzen. Das ist gelebte Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung. So bekommt Niederösterreich mehr hochwertige und sichere Haltestellen", so die VCÖ-Expertin.

VCÖ-Haltestellen-Check Fehlender Witterungsschutz: 55 %

Beschattung fehlt: 40 %

Keine sichere Querung der Straße zur Haltestelle: 37 %

Fehlender Sitzplatz: 36 %

Fehlende Radabstellmöglichkeit: 36 %

Sicherer Gehweg zur Haltestelle fehlt: 25 %

Fehlende Beleuchtung: 24 %

Mangelnde Fahrgastinformation: 20 %

Fehlende Barrierefreiheit: 13 %

Einen Schwerpunkt setzt der VCÖ beim Haltestellen-Check auch auf die Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen. 25 Prozent der Meldungen der Fahrgäste beziehen sich auf einen fehlenden sicheren Gehweg zur Haltestelle und bei sogar 37 Prozent der Meldungen erleben Fahrgäste den Straßenübergang zur Haltestelle als unsicher. Straßenübergänge zur Haltestelle müssen sicher sein "Mit Bussen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt", erklärt Schenk. Hier seien die Straßenerhalter gefordert, die Sicherheit für die Fahrgäste zu erhöhen, beispielsweise durch ein niedrigeres Tempolimit für den Kfz-Verkehr, durch einen Schutzweg oder bei Freilandstraßen mit einer Mittelinsel.