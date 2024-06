Alkolenker verursachte Unfall: Pkw an Kreuzung in NÖ gerammt

Mit mehr als 1,4 Promille hat ein 33-jähriger Lenker eines Kleintransporters am Sonntagnachmittag im Raum Ebreichsdorf (Bezirk Baden) einen Verkehrsunfall ausgelöst.

Polizeiangaben vom Montag zufolge hatte der Einheimische an einer Kreuzung den Pkw eines 29-Jährigen übersehen. Der schwer verletzte Autofahrer wurde per Rettung in das Landesklinikum Baden gebracht.