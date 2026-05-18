Verkehrskontrolle in NÖ: 65 Lenker unter Alkohol oder Drogen
Die Landespolizei NÖ wählte den Mittwoch vor dem Feiertag für eine umfassende Schwerpunktaktion im gesamten Bundesland aus: Von Mittwoch, 13. Mai, um 12 Uhr, bis Donnerstag um 7 Uhr kontrollierten Bedienstete der Bezirks- und Stadtpolizeikommandos sowie der Landesverkehrsabteilung flächendeckend den Straßenverkehr.
Die 19-stündige Aktion zielte darauf ab, Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen und beeinträchtigte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr zu ziehen.
Die Bilanz der Kontrollen fiel beachtlich aus: Insgesamt wurden 4.879 Alkotests durchgeführt. Dabei mussten die Beamten 55 Lenker wegen Alkoholisierung anzeigen, weitere zehn Personen wurden aufgrund von Suchtmitteleinfluss beanstandet.
32 Personen mussten Schein abgeben
Für 32 Personen hatte die Kontrolle unmittelbare Konsequenzen – ihnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Die hohe Zahl der Verstöße zeigt, dass trotz intensiver Präventionsarbeit noch immer Verkehrsteilnehmer unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs sind.
Über 850 Anzeigen, 95 Personen waren nicht angegurtet
Neben den Alkohol- und Drogenkontrollen stellten die Beamten zahlreiche weitere Verstöße fest. Insgesamt wurden 923 Organmandate ausgestellt und 857 Anzeigen erstattet. Der Großteil der Beanstandungen betraf Geschwindigkeitsübertretungen mit 298 Fällen, gefolgt von 95 Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie 67 Fällen von Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung.
Die Polizei unterstreicht die Notwendigkeit derartiger Schwerpunktaktionen zur Hebung der Verkehrssicherheit, um Gefahrenquellen sowie beeinträchtigte Fahrzeuglenker frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.
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