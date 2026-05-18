Schärding: Alkoholisierter Lenker verursacht Unfall und flüchtet

Ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Schärding hat am Sonntagabend im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen bei Schärding einen Verkehrsunfall verursacht und verließ die Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei lenkte der 45-Jährige seinen Pkw auf einer Straße in St. Marienkirchen, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Der Lenker habe daraufhin seine Geschwindigkeit verringert, um auszuweichen. Dabei übersah er den Wasserdurchlauf aus Beton neben der Fahrbahn und prallte mit dem Vorderreifen dagegen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich die Airbags aus. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Alkotest und Führerscheinabnahme

Trotz der Verletzung hat der Mann die Unfallstelle verlassen. Die Polizei konnte ihn wenig später an seiner Wohnadresse antreffen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Führerschein wurde dem 45-Jährigen daraufhin vorläufig abgenommen.