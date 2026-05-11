Alkolenker mit 200 km/h durch 80er-Zone in Laxenburg
Ein alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer hat Samstagabend auf der Südautobahn (A2) bei Laxenburg (Bezirk Mödling) eine Polizeistreife mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Gemessen wurden 200 statt der erlaubten 80 km/h, berichtete die Exekutive am Montag.
Nach einer Verfolgungsjagd wurde der 21-Jährige bei Kottingbrunn (Bezirk Baden) angehalten. Er ist seine Lenkberechtigung vorläufig los, der Pkw wurde vorläufig sichergestellt.
Als die Polizisten den Wagen bei der Ausfahrt Traiskirchen ableiten wollten, lenkte der Mann seinen Pkw vom Verzögerungsstreifen abrupt zurück auf die erste Spur und setzte seine Tour Richtung Graz fort.
Im Bereich der Abfahrt Kottingbrunn konnte der Raser schließlich gestoppt werden. Ein Alkotest mit dem Mann aus dem Bezirk Baden verlief positiv. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
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