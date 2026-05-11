Alkolenker mit 200 km/h durch 80er-Zone in Laxenburg

Ein alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer hat Samstagabend auf der Südautobahn (A2) bei Laxenburg (Bezirk Mödling) eine Polizeistreife mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Gemessen wurden 200 statt der erlaubten 80 km/h, berichtete die Exekutive am Montag.

Nach einer Verfolgungsjagd wurde der 21-Jährige bei Kottingbrunn (Bezirk Baden) angehalten. Er ist seine Lenkberechtigung vorläufig los, der Pkw wurde vorläufig sichergestellt.