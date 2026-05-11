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Niederösterreich

Kollision beim Abbiegen in Horn: Wiener mit Kind verletzt

Ein 81-Jähriger dürfte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Ein 54-Jähriger erlitt schwere und ein neunjähriger Bursche leichte Blessuren.
11.05.2026, 13:17

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Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Ein 54-jähriger Lenker und ein Neunjähriger sind am Sonntag bei einem Autounfall in Brunn an der Wild (Bezirk Horn) verletzt worden. Ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Krems dürfte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben.

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Bei einer Kollision wurde der Mann aus Wien-Margareten schwer verletzt. Der Neunjährige am Beifahrersitz erlitt leichte Blessuren, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Die beiden wurden ins Landesklinikum Zwettl gebracht.

Horn Margareten Wien
Agenturen  | 

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