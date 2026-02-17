Schwerpunktkontrollen in NÖ: Polizei kassierte 42 Führerscheine

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich zieht Bilanz ihrer jüngsten landesweiten Verkehrskontrollen. Bei der am 13. Februar durchgeführten Schwerpunktaktion wurden über 5.000 Alkotests durchgeführt und 42 Führerscheine vorläufig abgenommen. Die 21-stündige Kontrolle, die bis zum Morgen des 14. Februars andauerte, sollte gezielt die Verkehrssicherheit im gesamten Bundesland erhöhen.

Tausende Kontrollen decken zahlreiche Verstöße auf

Neben den 5.050 durchgeführten Alkotests wurden 1.263 Organmandate verhängt und insgesamt 1.087 Anzeigen erstattet. Besonders alarmierend sind die 60 Anzeigen wegen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtgift.

Brigadier Willy Konrath, Leiter der Landesverkehrsabteilung NÖ, betont in einer Aussendung der Polizei: "Obwohl die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuglenker vorschriftsmäßig und verantwortungsbewusst handelt, zeigen die 42 Führerscheinabnahmen sowie insgesamt 60 Anzeigen wegen Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtgift eines sehr deutlich: Diese gezielten Schwerpunktaktionen sind eine unverzichtbare Maßnahme, um die Sicherheit auf Niederösterreichs Straßen konsequent zu gewährleisten."