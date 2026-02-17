Häuser gestürmt: Das steckt hinter Polizei-Großeinsatz in NÖ

Ein Polizei-Großeinsatz in Ebreichsdorf hat in der Nacht auf Dienstag für gehöriges Aufsehen im Bezirk Baden gesorgt: Wie die Landespolizeidirektion NÖ bestätigt, standen zivile und uniformierte Beamte gemeinsam mit der Sondereinsatzgruppe SIG (Schnelle Interventionsgruppe) im Einsatz. Gleich vier Adressen im Stadtgebiet wurden gleichzeitig observiert. Auslöser für den massiven Polizeieinsatz soll eine Nötigung bzw. gefährliche Drohung mit Schusswaffen gewesen sein.

SIG-Beamte stürmten Wohnung Gegen 22.30 Uhr erfolgte in der Wiener Straße der erste Zugriff. Schwer bewaffnete SIG-Beamte mit automatischen Waffen, Helmen und entsprechender Schutzausrüstung stürmten eine Wohnung in einem Mehrparteien-Wohnhaus. Parallel dazu wurden weitere Adressen überwacht, teilweise auch unter Einsatz einer Drohne. Kurz darauf kam es in einem Siedlungsgebiet zu einem weiteren Zugriff: Die Beamten verschafften sich mit einem Rammbock Zutritt zu einem Einfamilienhaus und sicherten das Objekt. Anschließend wurde das Gebäude von Kriminalbeamten durchsucht.

