Schlag gegen Drogenhandel im Bezirk Baden: Mehrere Dealer in Haft

Bereits am 5. Juli 2025 war ein 27-jähriger Pkw-Lenker gegen 4:25 Uhr morgens in Kottingbrunn (Bezirk Baden) festgenommen worden, nachdem Polizisten in seinem Fahrzeug Drogen sowie Bargeld gefunden hatten.

Auch für einen in unmittelbarer Nähe angetroffenen Suchtgiftabnehmer im Alter von 23 Jahren, ebenfalls aus dem Bezirk Baden, klickten die Handschellen.