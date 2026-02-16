Schlag gegen Drogenhandel im Bezirk Baden: Mehrere Dealer in Haft
Bereits am 5. Juli 2025 war ein 27-jähriger Pkw-Lenker gegen 4:25 Uhr morgens in Kottingbrunn (Bezirk Baden) festgenommen worden, nachdem Polizisten in seinem Fahrzeug Drogen sowie Bargeld gefunden hatten.
Auch für einen in unmittelbarer Nähe angetroffenen Suchtgiftabnehmer im Alter von 23 Jahren, ebenfalls aus dem Bezirk Baden, klickten die Handschellen.
Weitere Ermittlungen führte die Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Baden zu zwei Suchtgiftlieferanten (23 und 24) aus Wien und fünf Zwischenhändlern, die Ende Jänner 2026 durch Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra festgenommen wurden. Sie verweigerten bei ihren Einvernahmen die Aussage und wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.
Ebenfalls in Haft: vier Drogendealer, drei aus dem Bezirk Baden im Alter von 21, 22 und 27 Jahren, sowie ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt.
