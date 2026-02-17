Smartphones und Bargeld: Polizei fasste jugendliche Einbrecher in NÖ
Die Polizei Niederösterreich konnte drei jugendliche Tatverdächtige aus Wien nach einem Einbruch in einen Handyshop in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) festnehmen. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Vorfall, der sich Mitte Dezember gegen 6.30 Uhr ereignete, und alarmierte die Polizei.
Die Beamten der Polizeiinspektion Wolkersdorf nahmen in Tatortnähe drei Jugendliche wahr, die in Richtung Bahnhof unterwegs waren. Als die Polizisten versuchten, die Personen zu kontrollieren, ergriffen diese die Flucht. Ein 15-jähriger Wiener konnte jedoch angehalten und vorläufig festgenommen werden.
Beschuldigter wollte versteckte Smartphones holen
Noch am selben Tag gelang den Ermittlern ein weiterer Erfolg: Am Nachmittag des 14. Dezember 2025 nahmen sie einen 16-jährigen Tatverdächtigen aus Wien vorläufig fest, als dieser zurückkehrte, um zuvor auf der Flucht versteckte Smartphones abzuholen.
Für den dritten noch flüchtigen Beschuldigten erließ die Staatsanwaltschaft Wien eine Festnahmeanordnung. Der 17-Jährige aus Wien wurde in den darauffolgenden Tagen auf einer Polizeiinspektion in Wien festgenommen. Alle drei Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.
Mehrere Einbrüche und Diebstähle zugeordnet
Durch umfangreiche Ermittlungen haben die Beamten der Polizeiinspektion Wolkersdorf den drei Beschuldigten - in unterschiedlichen Konstellationen - noch sieben weitere Einbruchsdiebstähle in Geschäfte in Mistelbach, Tulln, Asparn bei Tulln, Klosterneuburg und Tullnerfeld (drei Tatorte) sowie einen Diebstahl aus einem unversperrten Pkw in Wolkersdorf zugeordnet.
19.000 Euro Gesamtschaden
Die Straftaten wurden im Zeitraum vom 10. November bis 14. Dezember 2025 verübt. Bei der Einvernahme waren die drei Jugendlichen geständig. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 19.000 Euro, wobei das Diebesgut einen Wert von rund 10.000 Euro hat. Gestohlen wurden vorwiegend Bargeld und Mobiltelefone.
