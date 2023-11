Reanimations-Coaching: ÖFB-Spielerinnen üben für den Ernstfall

Team Österreich

Auch das Team Österreich Lebensretter überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes - denn jede Minute zählt! Hat eine Person in unmittelbarer Nähe einen Atem-Kreislaufstillstand, werden die Lebensretterinnen und Lebensretter per App alarmiert und können sofort mit der Herzdruckmassage beginnen. Alle, die über 18 Jahre alt sind und in letzter Zeit einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, können sich unter www.teamoesterreich.at registrieren und zum Lebensretter werden. Team Österreich Lebensretter sind eine gemeinsame Initiative des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3.

