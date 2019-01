Niederösterreich regelt die Stipendiensystem neu

„Wir haben jetzt den Stipendienförderdschungel durchforstet und effizienter gemacht.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) legt der Landesregierung am Dienstag ein neues Konzept für die finanzielle Unterstützung von Studenten aus Niederösterreich vor. Dazu wurden die bisherigen Landesstipendien zusammengeführt und neue Kriterien aufgestellt. Mit dem Ziel, dass Studenten über eine Online-Plattform rascher zu ihrem Geld kommen und Doppelförderungen vermieden werden.

Konkret wird die Förderung von nun an in drei Bereiche gegliedert: Top-Stipendien, Stipendien für die private Karl-Landsteiner-Medizinuniversität in Krems und Sozialstipendien. Mikl-Leitner: „Durch die Zusammenführung ist künftig auch mehr Transparenz gegeben.“ Sie rechnet damit, dass pro Jahr rund drei Millionen Euro aus dem Landesbudget dafür aufgewendet werden.