40 Personen und ein Baby in Schlepperfahrzeug: Lenker festgenommen

In St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld ist am Donnerstagabend ein mutmaßliches Schlepperfahrzeug angehalten worden. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestĂ€tigte einen Online-Bericht der NÖN. Es habe sich um etwa 40 Personen, unter ihnen zehn Kinder, davon ein SĂ€ugling, gehandelt, sagte Andreas Zenker vom Roten Kreuz. Der Lenker wurde der Polizei zufolge wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen.

