NÖ: Wer als Minister in die neue Bundesregierung einziehen könnte

Am 29. September fand in Österreich die Nationalratswahl statt. Noch gibt es aber keine neue Bundesregierung, seit Wochen wird bereits verhandelt.

Im Regierungsviertel in St. Pölten beobachtet man das langsame Entstehen der 3er-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos mit gemischten Gefühlen. Das liegt auch an den Gemeinderatswahlen, die am 26. Jänner 2025 über die Bühne gehen werden.