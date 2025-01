NÖ: Tadelloser Ferienstart mit 81 Kilometer Skipisten

Auch im Waldviertel ziehen Lifte in drei Skigebieten ihre Kreise. 13 Wintersportgebiete in Betrieb.

Groß ist die Erleichterung in vielen niederösterreichischen Wintersportorten über das gute Pistenangebot, das zum Start der Semesterferien in NÖ und Wien zur Verfügung steht. Dauerregen und ein extremer Warmwettereinbruch blieben den Bergbahnenbetreiber zum Glück erspart. Allerdings geht das Feriengeschäft an etlichen kleinen Liften in niedrigen Lagen vorbei. Dort sind die Hänge ohne Schneedecke. 13 Betriebe mit 47 Aufstiegshilfen und über 83 Pistenkilometer wurden am Freitag als bereit für den angehenden Ski- und Snowboardspaß gemeldet. Aus den größeren Dorados wie dem Hochkar oder Lackenhof am Ötscher wurden Schneedecken mit bis zu 70 Zentimeter gemeldet. Die kleinen Anlagen in den Ybbstaler Alpen, wie die Königsberglifte bei Hollenstein oder der Gemeindelift am Maiszinken bei Lunz sind dagegen derzeit eingestellt. Bisher gute Saison Grundsätzlich laufe die heurige Skisaison aber ausgezeichnet, kommentierte die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Situation. Der NÖ Bergerlebnispass werde von Familien bisher an durchschnittlich sieben Tagen eingesetzt. Die heuer erstmals aufgelegte gemeinsame Saisonkarte von zehn nö. Skigebieten ist laut Mikl-Leitner etwa 8.000 Mal ausgegeben worden. Nach der ersten Woche Semesterferien für NÖ und Wien folgen noch das Burgenland sowie anschließend OÖ und die Steiermark. Auch aus diesen Bundesländern würden viele Familien mit schulpflichtigen Kindern in NÖ erwartet, kündigte die Landeshauptfrau an.

© Ötscherlifte Lackenhof Beste Bedingungen am Ötscher

Eine erfreuliche Nachricht kommt von Michael Reichl, dem Obmann der Seilbahnbetreiber in der Wirtschaftskammer. Er ist begeistert, dass alle drei Skigebiete im Waldviertel "Vollbetrieb mit ausgezeichneten Pistenbedingungen bieten“. Bei den Arraliften Harmanschlag, im Schidorf Kirchbach sowie in der Skiarena Jauerling werde zusätzlich auch Abendskilauf bei Flutlicht angeboten, so Reichl, der selbst Geschäftsführer der Liftanlage am Jauerling im Bezirk Krems-Land ist.

Die Semesterferien seien Hochsaison, sagt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH. "Die technische Beschneiung ermöglicht und sichert den Betrieb. Aufgrund der höheren Dichte des Maschinenschnees können auch Phasen mit wie zuletzt wärmeren Temperaturen oder Regen überdauert werden", so Redl. Jetzt wird sonniges, aber kaltes Wetter prognostiziert, was in vielen Gebieten auch eine Schneeproduktion während der Nacht zulassen dürfte. Sofern allerdings noch genügend Wasser in den Speicherteichen vorhanden ist. In der heurigen Saison musste bereits einiges an Maschinenschnee produziert werden.

© Philipp Koske/Hochkar Bergb. Am Hochkar ist die Schneedecke bis zu 70 Zentimeter hoch

Weil es in den Semesterferien mit einem größeren Andrang von Skigästen zu rechnen ist, rät Redl "die Tickets schon vorab online buchen.“ Das spare Geld und verringere Wartezeiten. Konkret sei man mit der Schneeauflage bei den Hochkar Bergbahnen und den Ötscherliften sehr zufrieden, berichtet Redl zu den aktuellen Bedingungen. Am Ötscher wird zudem am Samstagfrüh zum „Guga Hö“-Event geladen. Noch sind online Karten zu haben, die berechtigen ab 6.30 Uhr in der Früh auf unberührten frisch präparierten Pisten zu wedeln und dann herzhaft zu frühstücken.

© Ecoplus alpine Lifte in Annaberg sind in Vollbetrieb

Auch die Annaberger Lifte haben Vollbetrieb. Am Semmering Hirschenkogel wird bis 15. Februar durchgehend Tag- und Nachtbetrieb geboten. Die Schilifte Feistritzsattel haben während der niederösterreichischen Semesterferien täglich geöffnet. Freitags gibt es Abendbetrieb unter Flutlicht. Die Gemeindealpe Mitterbach ist laut Redl unter anderem mit dem Snowpark im Vollbetrieb, beim Schlepplift in Losenheim (Puchberg am Schneeberg) stehen zwei Pisten zur Verfügung.