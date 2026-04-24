Frühlingserwachen bei den NÖ Bahnen

„Der nostalgische Reblaus Express und die traditionsreiche Schneebergbahn sind gelebte Bahngeschichte und niederösterreichische Kulturgüter, die unseren Landsleuten auch in der Saison 2026 attraktive Ausflugsmöglichkeiten auf Schiene bieten. Die Gemeindealpe Mitterbach erwartet wanderbegeisterte Familien und Actionfans mit vielfältigen Freizeiterlebnissen in einzigartiger Naturkulisse“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer zum Saisonstart der Niederösterreich Bahnen.

Reblaus fährt bis zum 26. Oktober Der Wein- und Genusszug Reblaus Express ist in der Saison 2026 bis 26. Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen unterwegs. Darüber hinaus verkehrt der Reblaus Express freitags von 10. Juli bis 4. September sowie an den Fenstertagen der Saison. Die zusätzlichen Abendzüge, die immer samstags von 11. Juli bis 5. September sowie am 1., 2., 3., 16. und 23. Mai, am 6. Juni, 26. September und 3. Oktober verkehren, komplettieren das Angebot. Großes Highlight und immer mit an Bord ist der Heurigenwaggon: Winzer aus der Region verwöhnen die Gäste darin mit kulinarischen Schmankerln, Erfrischungen und besten Weinen. Am 3. Mai feiert der Reblaus Express „Geburtstag“. Seit 25 Jahren verbindet der Wein- und Genusszug das Weinviertel mit dem Waldviertel und schafft unvergessliche Erlebnisse – die Gäste erwartet ein Jubiläumstag voll Geselligkeit, Musik und Nostalgie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Büro LH-Stv. Landesrat Udo Landbauer (FPÖ) vor der Schneebergbahn.

Mit der Zahnradbahn auf den Schneeberg Entspannt geht es mit der Schneebergbahn bis 1. November täglich auf den höchsten Berg Niederösterreichs. Der Nostalgie-Dampfzug ist in der Saison 2026 an ausgewählten Sonntagen unterwegs. Für Wanderbegeisterte bietet die neue Saison zwei Highlights: Frühaufsteher genießen mit dem „Early-Bird-Ticket“ die Morgenstimmung auf dem Schneeberg und profitieren von der ermäßigten Talfahrt bis 12 Uhr. Das Kombi-Angebot „Alpine Sunrise“ bringt die Fahrgäste jeden Freitag im Juli und August frühmorgens auf den Hochschneeberg. Inkludiert ist ein Bergfrühstück bei der Station Baumgartner.

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