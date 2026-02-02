Bilanz 2025: Tourismus in Niederösterreich auf Vorjahresniveau

Laura Pusker

Niederösterreichs Tourismus zeigt sich auch im Jahr 2025 stabil. Wie eine Hochrechnung der Statistik Austria zeigt, konnte das Bundesland die Nächtigungszahlen aus dem Vorjahr nahezu halten. Insgesamt wurden rund 7,3 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Besonders erfreulich entwickelte sich dabei der internationale Gästebereich, der im Jahresvergleich deutlich zulegen konnte.

Die Nächtigungen aus dem Ausland stiegen 2025 um 2,7 Prozent. Wichtigster Herkunftsmarkt bleibt Deutschland, gefolgt von den Nachbarländern Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Dieser Trend setzt sich auch zum Jahresende fort. Der Dezember 2025 schloss laut vorläufigen Zahlen mit 459.500 Nächtigungen und einem leichten Plus von 0,2 Prozent ab. Bei den ausländischen Gästen war im letzten Monat des Jahres sogar ein Zuwachs von 7,3 Prozent zu verzeichnen.