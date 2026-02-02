Bilanz 2025: Tourismus in Niederösterreich auf Vorjahresniveau
Laura Pusker
Niederösterreichs Tourismus zeigt sich auch im Jahr 2025 stabil. Wie eine Hochrechnung der Statistik Austria zeigt, konnte das Bundesland die Nächtigungszahlen aus dem Vorjahr nahezu halten. Insgesamt wurden rund 7,3 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Besonders erfreulich entwickelte sich dabei der internationale Gästebereich, der im Jahresvergleich deutlich zulegen konnte.
Die Nächtigungen aus dem Ausland stiegen 2025 um 2,7 Prozent. Wichtigster Herkunftsmarkt bleibt Deutschland, gefolgt von den Nachbarländern Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Dieser Trend setzt sich auch zum Jahresende fort. Der Dezember 2025 schloss laut vorläufigen Zahlen mit 459.500 Nächtigungen und einem leichten Plus von 0,2 Prozent ab. Bei den ausländischen Gästen war im letzten Monat des Jahres sogar ein Zuwachs von 7,3 Prozent zu verzeichnen.
Blick nach vorne
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, sieht darin eine Bestätigung der zunehmenden internationalen Wahrnehmung des Bundeslandes. „Im neuen Jahr liegt unser Fokus darauf, Niederösterreich weiter als Ganzjahresdestination zu positionieren und die Qualität unserer Angebote konsequent auszubauen", erklärt Duscher. Dabei soll verstärkt auf hochwertige, authentische Tourismusangebote gesetzt werden, die sowohl nationale als auch internationale Gäste ansprechen.
Auch im Jahr 2026 dürfen sich Gäste auf zahlreiche Highlights freuen: Neben der Landesausstellung 2026 stehen Jubiläen wie 20 Jahre Convention Bureau Niederösterreich und 20 Jahre Grafenegg-Festival, neue Ausflugsziele im Rahmen der Niederösterreich-CARD, Initiativen rund ums Radfahren, eine vielfältige Kultursommersaison bei Winzerinnen und Winzern sowie der traditionelle Weinherbst Niederösterreich auf dem Programm.
Weitere Informationen und Ausflugstipps unter www.niederoesterreich.at.
Kommentare