Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Schnee, so weit das Auge reicht, atemberaubende Berglandschaften und klare, frische Luft – der Katschberg in Kärnten ist ein wahres Winterparadies für Groß und Klein. Mit perfekt präparierten Pisten, einem breiten Angebot an Wintersportmöglichkeiten und der unvergleichlichen Gastfreundschaft der Falkensteiner Hotels & Residences wird Ihr Winterurlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Skifahren ist ein Spaß für die ganze Familie. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residenes Von beiden Falkensteiner Hotels gelangt man direkt auf die Skipiste. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner/ Walter Luttenberger Photography Nach dem Skifahren wird es vor dem Kamin richtig gemütlich. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Auch Kinder fühlen sich in den Falkensteiner Hotels wohl.

Der Katschberg: Skigebiet und Winterparadies für Familien, Anfänger:innen und Genießer:innen Ob Sie schnelle Schwünge auf den 80 Pistenkilometern wagen oder gemütlich eine der urigen Skihütten besuchen – der Katschberg begeistert Wintersportfans aller Altersklassen. Doch das ist längst nicht alles. Abseits der Pisten wartet eine Fülle an Outdoor-Abenteuern: Winterwandern, Schneeschuhwandern durch den Pulverschnee oder eine rasante Rodelpartie versprechen Spaß und Abwechslung. Für romantische Stunden sorgen Fackelwanderungen und Pferdeschlittenfahrten durch die verschneite Landschaft, während Familien unvergessliche Momente beim Schneemannbauen erleben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residenes Beim Rodeln kommt jede:r auf seine Kosten. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Bei einer Schneeballschlacht fühlen sich auch Erwachsene wieder wie Kinder. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residenes Nach der Yoga-Session gemeinsam auf den Schlitten – so wird der Winterurlaub zum perfekten Mix aus Entschleunigung und Action. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Bei einer Pferdeschlittenfahrt kann man entspannt die romantische Schneelandschaft genießen.

Falkensteiner Club Funimation Katschberg: Der größte Familienclub der Alpen Im Falkensteiner Club Funimation Katschberg steht der Spaß für die ganze Familie im Mittelpunkt. Der größte Familienclub der Alpen beeindruckt mit einem umfangreichen All-inclusive-Angebot, das keine Wünsche offenlässt. Vielfältige Animations-, Sport- und Kinderprogramme garantieren Spaß und Bewegung. Im Falky Land, mit Kinderbetreuung ab 3 Jahren, finden die jüngsten Gäste viel Platz zum Spielen und Toben. Währenddessen können sich die Eltern in den großzügigen Acquapura SPA-Bereichen erholen und entspannen. Die alpine Kulinarik, die im Rahmen des All-inclusive-Konzepts angeboten wird, rundet das Angebot perfekt ab. Hier erleben Sie gemeinsam mit Ihren Liebsten einen Urlaub voller Leichtigkeit und Freude.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Das Falkensteiner Familienhotel begeistert Kinder mit einem interaktivem Wasserpark. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residenes Von der Skipiste direkt in den beheizten Outdoor-Pool – hier verschmelzen Bergpanorama und Wellness zu einem winterlichen Wohlfühl-Erlebnis. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner/ Walter Luttenberger Photography Nach der Piste wartet pure Entspannung im Wellnessbereich. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residenes Während Mama und Papa im Spa entspannen, wird im Kinderclub gebastelt, gespielt und gelacht – Urlaub, bei dem wirklich alle auf ihre Kosten kommen.

Falkensteiner Hotel Cristallo: Aktivurlaub trifft Entspannung Das Falkensteiner Hotel Cristallo bietet die perfekte Kombination aus Aktivität und Erholung für echte Familienzeit. Hier erwartet Sie ein ausgewogenes Unterhaltungs- und Aktivprogramm für die ganze Familie, gepaart mit entspannenden Wohlfühlmomenten im Acquapura SPA. Die Vollpension mit regionaler Genuss-Kulinarik sorgt für kulinarische Highlights, die keine Wünsche offenlassen. Für alle, die besonderen Wert auf Exklusivität legen, bieten die stilvollen edel:weiss Apartments eine einzigartige Atmosphäre. Die modernen Apartments überzeugen durch ihre außergewöhnliche Architektur und ermöglichen Ihnen gleichzeitig den Zugang zu den Annehmlichkeiten des Falkensteiner Hotel Cristallo.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Von den stilvollen Suiten aus hat man die Skipiste direkt im Blick. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Das köstliche Essen in den Falkensteiner Hotels verwöhnt den Gaumen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residenes Während die Eltern in der Yoga-Stunde zu sich finden, plantschen die Kids im Pool – und danach trifft sich die ganze Familie im warmen Wasser. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Falkensteiner Hotels & Residenes Wenn der Tag mit Meditation und Sonnengruß beginnt, hat man danach umso mehr Energie für die Piste.

Direkter Pisteneinstieg und entspannte Erholung Beide Falkensteiner Hotels bieten Ski-in-Ski-out direkt an der Skipiste, was beschwerliche Wege in Skimontur überflüssig macht. Zudem steht eine hoteleigene Skischule mit Skiverleih zur Verfügung – ideal, um die ersten Schwünge zu wagen oder die Technik zu verbessern. Nach einem erlebnisreichen Tag auf der Piste laden die großzügigen Acquapura SPA-Bereiche mit beheizten Außenpools und modernen Saunalandschaften zum Entspannen ein. Kinder können sich in den Falky Spielewelten austoben oder die Wasserrutschen der Falky Acqua World im Funimation entdecken.

Welcome Home: Ihr Winter Wonderland am Katschberg Ob aktiv auf der Piste, entspannt im SPA oder bei gemeinsamen Abenteuern in der Natur – der Katschberg und die Falkensteiner Hotels bieten alles, was einen perfekten Winterurlaub ausmacht. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie eine Auszeit voller magischer Momente, alpiner Kulinarik und unvergesslicher Erlebnisse.

Sonnenskifahren am Katschberg: Besondere Vorteile beim Familien-Skiurlaub in Kärnten im März Bei Buchung des Angebots „März März März*“ profitieren Familien im Zeitraum vom 15. März bis 05. April 2026 von besonderen Extras: 40 € Hotelguthaben pro Nacht und Zimmer, kostenloser Skiverleih für Kinder bis 12 Jahre sowie sonnige Skitage bei besten Frühjahrsschneebedingungen – perfekt ergänzt durch entspannte Stunden im Spa.